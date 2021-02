REDENÇÃO: Suspeito de participação em assalto a carro-forte e bancos foi preso pela polícia em Redenção

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (4) dois homens suspeitos de participação em crime como assaltos a carros-fortes e bancos em vários estados brasileiros. A investigação foi conduzida pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC) de Palmas. Os suspeitos foram localizados nas cidades de Redenção e Belém, por equipes da DEIC de Palmas.

De acordo com a polícia, durante os assaltos, os bandidos usavam armamentos capazes de penetrar tanques de guerra e derrubar aviões. Entre os crimes pelos quais os dois são investigados está uma tentativa de assalto a um carro-forte na Rodovia TO-030, entre as cidades Colinas do Tocantins e Arapoema. O crime foi em 2019 e chamou a atenção pelo tipo de armamento usado pela quadrilha. As balas eram capazes de penetrar tanques de guerra e derrubar aviões. Até o momento, a investigação deste caso levou a prisão de 16 pessoas. A Polícia Civil do Tocantins acredita que o grupo é o mesmo que aterrorizou a cidade de Ipixuna, no Pará, durante um assalto a banco em janeiro de 2020. Eles fizeram moradores de reféns durante o crime. O ataque ao carro-forte no Tocantins acabou não tendo sucesso porque os vigilantes do carro-forte reagiram e trocaram tiros com os criminosos por cerca de 20 quilômetros. Os assaltantes tiveram que desistir após terem um pneu furado e incendiaram um carro na rodovia.

Além da investigação pelos ataques, um dos suspeitos ainda foi flagrado com drogas durante a operação desta quinta e deve responder por tráfico. Os nomes dos presos não foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. (Informações da Polícia Civil e Site: G1)

