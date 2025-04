Operação policial desarticula fábrica de gelo que furtava energia em Tucuruí

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Científica desarticulou, na tarde desta segunda-feira (14), uma fábrica de gelo localizada na Vila Permanente, em Tucuruí, sudeste do Pará.

O estabelecimento foi flagrado fraudando o conjunto de medição de energia elétrica da distribuidora Equatorial Pará, prática popularmente conhecida como “gato”. De acordo com a Equatorial, foram desviados cerca de 30.000 kWh de energia, volume suficiente para abastecer 150 casas populares durante um mês inteiro. Além do prejuízo financeiro, o furto causava instabilidade na rede elétrica da região, gerando oscilações e interrupções no fornecimento.

O furto de energia elétrica e a fraude em medidores são crimes previstos nos artigos 155 e 171 do Código Penal Brasileiro, sendo enquadrados, respectivamente, como furto e estelionato. A distribuidora alerta que, além de ilegal, a prática oferece riscos à vida das pessoas envolvidas e de terceiros, podendo provocar curtos-circuitos, incêndios e acidentes graves.

Como denunciar?

A população pode e deve colaborar com o combate a esse tipo de crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através:

• Site oficial: www.equatorialenergia.com.br

o Na plataforma, é possível informar endereço, município, código da unidade consumidora, número do medidor e até anexar fotos e vídeos.

• Central de Atendimento: 0800 091 0196 (ligação gratuita)

A distribuidora reforça que toda denúncia é tratada com sigilo, e a colaboração da sociedade é essencial para garantir um serviço de energia mais justo, seguro e confiável para todos. (Roney Braga / A Notícia Portal, com informações da Assessoria de Comunicação da Equatorial Pará | Foto: Divulgação)