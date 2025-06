Grave colisão entre motocicletas deixa feridos no setor Marechal Rondon, em Redenção

Um grave acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (20), no setor Marechal Rondon, no cruzamento da avenida Dr. Paulo Quartin Barbosa com a Rua Seis, em Redenção, no sul do Pará.

De acordo com informações, dois homens em uma motocicleta seguiam pela avenida Paulo Quartin Barbosa, sentido Marechal Rondon II, quando outro motociclista que trafegava pela Rua Seis colidiu com eles no cruzamento. A batida foi bastante violenta.

Nossa equipe esteve no local e constatou que o impacto foi grave. Ambos os envolvidos apresentavam ferimentos sérios na cabeça e perderam muito sangue. A equipe do SAMU foi acionada imediatamente para prestar socorro. Uma segunda equipe do SAMU também foi acionada para prestar atendimento.

Um dos envolvidos foi reconhecido por nossa equipe como o cabeleireiro conhecido como “Tonda”. Ele sofreu ferimentos significativos na cabeça e, aparentemente desorientado pela batida, se retirou do local por conta própria, sem que ninguém conseguisse contê-lo. (A Notícia Portal com informações de Smart Notícias/ Foto: Redes Sociais)