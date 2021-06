TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO TOCANTINS ESTÁ EM 96% NESTA SEGUNDA

Nesta segunda-feira, 14, o Tocantins apresenta ocupação quase total de leitos de UTI para pacientes com covid-19 nas unidades de todo o estado. De acordo com o portal Integra Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a taxa total de ocupação é de 96%.

De acordo com a SES, há apenas 1 leito disponível em Gurupi; 1 no Hospital Santa Tereza e 2 no Hospital Dom Orione – são as vagas disponíveis para adultos. O portal aponta ainda 6 vagas pediátricas disponíveis em Araguaína.

O restante das unidades em Palmas, Gurupi, Porto Nacional e Augustinópolis estão com ocupação de 100%.

Fila de espera

O portal Integra Saúde também mostra que 22 pacientes estão na fila de espera por leitos de UTI no estado. Quatro deles estão esperando desde a última sexta-feira, 11.

Oito pacientes na fila de espera são de Gurupi, região sul do estado, outros 5 são de Araguaína, 2 de Wanderlândia, 2 de Porto Nacional, 1 de Araguatins, 1 de Combinado, 1 de Xambioá e 1 de Palmas.

Neste domingo, 13, o Tocantins contabilizou mais 10 mortes por covid-19 e 434 novos casos da doença, sendo 23 das últimas 24 horas.