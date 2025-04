TUCUMÃ: Escola recebe investimento em robótica educacional

A Escola Estadual Thiago Gonçalves de Souza, em Tucumã, recebeu R$ 30,9 mil do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep) para a implantação de um projeto de robótica educacional. O recurso permitiu a compra de kits Lego Spike Prime, tapetes de competição, gravadora a laser e outros equipamentos.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), busca estimular o aprendizado por meio da tecnologia, promovendo criatividade, pensamento lógico e trabalho em equipe. “Os estudantes estão mais motivados e desenvolvendo habilidades práticas, cognitivas e sociais”, afirma a diretora Cleuza Laviniki.

Segundo o aluno Kauã Alcântara, o clube de robótica começou com materiais improvisados. “Hoje temos equipamentos de ponta, e isso mudou totalmente nossa forma de aprender”, disse.

Para a professora Jéssica Souza, a robótica tem papel fundamental no ensino da matemática e no desenvolvimento do pensamento crítico. O projeto também fortalece a proposta da escola de tempo integral, com um ensino mais atrativo e inovador.

O Prodep garante autonomia às escolas para definir seus investimentos. Para 2025, os Conselhos Escolares devem enviar os Planos de Aplicação Financeira até 30 de abril pelo SGED. Planos aprovados até 16 de maio terão prioridade no repasse de recursos, conforme a disponibilidade orçamentária. (A Notícia Portal/ com informações da Bianca Rodrigues (SEDUC)/ Agência Pará/ Fotos: Divulgação)