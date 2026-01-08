Suspeito é detido após furtos a residências em São Félix do Xingu

Durante a Operação Saturação realizada pela Polícia Militar do Pará, um homem foi preso na manhã desta terça-feira (7), em São Félix do Xingu, suspeito de envolvimento em furtos a residências no município.

De acordo com informações do 36º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) após denúncia de que três indivíduos haviam invadido duas residências. Dos imóveis foram levados diversos objetos, entre eles uma mala, um caixão de som, três botijões de gás e uma caixa térmica.

Ao se deslocarem para as proximidades da casa de uma das vítimas, os policiais encontraram Wesley da Silva Barbosa já imobilizado e com sinais de agressões físicas, provocadas por populares. Segundo a PM, após a prática dos furtos, os suspeitos teriam levado os objetos para uma casa abandonada.

No local indicado, a guarnição recuperou os materiais furtados e encontrou ainda um pé de maconha. Wesley assumiu a propriedade da planta, conforme relatado no boletim de ocorrência.

Diante dos fatos, o suspeito, as vítimas e os objetos recuperados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A ação integra a Operação Saturação, determinada pelo comando do CPR XIII, que tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e combater a criminalidade na região. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos e Vídeos: Divulgação)