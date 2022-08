Conheça os 15 maiores feitos de Jeová Andrade como prefeito de Canaã dos Carajás

Prefeito por dois mandatos de uma das cidades mais importantes do Pará, Jeová deixou legado na saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente e na geração de emprego e renda.

15 – Construção da Feira e Mercado Municipal do Produtor. Em 2016, Jeová inaugurou um dos mais importantes prédios públicos da história do município. A Feira e Mercado Municipal do Produtor Clarindo Moraes. Os produtores municipais conquistaram um local moderno para exposição de mercadorias e comercialização de produtos.

14 – Valorização salarial e pontualidade nos pagamentos. Sem jamais atrasar um dia sequer salários de servidores, Jeová conquistou o respeito dos profissionais do serviço público e inaugurou um novo tempo em Canaã: o da valorização de quem serve à comunidade.

13 – Criação do programa Canaã, Meu Lugar. Jeová Andrade enquanto prefeito de Canaã implantou, por meio do Instituto de Desenvolvimento Urbano, o programa Canaã, Meu Lugar. A meta? Regularizar áreas de ocupações em situação irregular no município. Conseguiu entregar títulos definitivos de propriedades a centenas de famílias.

12 – Transformou o antigo lixão municipal em aterro controlado, Canaã se tornou referência no Brasil com Jeová Andrade em muitos aspectos. Um gestor que respeita normas de meio ambiente, dá correto destino ao lixo produzido e ainda vira exemplo para outros municípios. Incontáveis gestores visitaram Canaã nos últimos anos para avaliar o aterro controlado e levar para a casa a ideia. O local se tornou, inclusive, objeto de estudo da Universidade Federal do Ceará.

11– Criação do Procampo, um programa para fortalecer a agricultura, pecuária, horticultura e toda a produção rural em Canaã dos Carajás. Essa é a ideia principal do Procampo. A meta era diversificar economia e gerar empregos e renda em Canaã. Mais de 2 mil produtores são atendidos todos os anos pelo programa

10– Construção do Lago dos Buritis. Inaugurado no penúltimo dia de governo de Jeová, o Lago dos Buritis se tornou o maior cartão postal dos canaenses. Localizado no bairro Jardim Florido, o lago ocupa área de 24 mil metros quadrados, possui largas calçadas, passarela, jardins gramados, estacionamento e muito mais.

9 – Reorganização da Atenção Básica na Saúde Municipal. Com Jeová Andrade, a saúde de Canaã dos Carajás ganhou destaque nacional e foi escolhida a terceira melhor experiência do Brasil. A Atenção Básica foi reorganizada por meio da implantação do Acolhimento à Demanda Espontânea e do Prontuário Eletrônico Integrado do Cidadão. A saúde de Canaã realiza atualmente quase 100 mil atendimentos por ano.

8– Asfalto dos primeiros 17 quilômetros da Transcarajás. O povo canaense sonhou com uma estrada asfaltada até o Posto 70. No entanto, Jeová pensou adiante: e lutou pelo projeto da Transcarajás, rodovia que vai ligar Canaã à Vila São José. Isso representaria uma ligação direta com o Tocantins e ao resto do Brasil. Como prefeito, iniciou a rodovia e asfaltou os primeiros 17 quilômetros.

7 – Nova Weyne Cavalcante. A principal avenida de Canaã dos Carajás se tornou uma das mais belas do estado do Pará. Ampliada, com estacionamentos, ciclovias, arborização, iluminação em super led e muito mais. Jeová levou a avenida por cima do Morro das Antenas e criou uma das mais belas paisagens urbanas que se tem notícia.

6 – Mais de 500 quilômetros de redes de água e esgoto, Saneamento básico representa saúde para a população. Muitos prefeitos optam por não investir em redes de água e esgoto, pois são obras que não ficam à vista e, portanto, não dão tantos votos quando se espera. Jeová não se preocupou com isso e levou saneamento básico para toda Canaã dos Carajás.

5 – Mais de 250 quilômetros de asfalto entregues. Em oito anos de governo, Jeová Andrade conseguiu mudar a cara de Canaã. Em partes, porque asfaltou 100% dos bairros do município. Todo o asfalto feito por Jeová possui redes de água e esgoto, meio fio e sarjeta. Marcas de um trabalho de qualidade.

4 – Criação do Distrito Empresarial e Polo Educacional. Jeová Andrade criou um espaço ideal para que empresas de todos os tipos se instalem no município. O local, antigo canteiro da Vale, foi doado ao município e Jeová o transformou em um distrito destinado a gerar empregos além da mineração. No mesmo espaço, no setor sul, foi criado o Polo Educacional, onde instituições de ensino superior vão se instalar e terão seus campus universitários amplos e bem estruturados. O prédio da Unifesspa e IFPA já estão sendo construídos nos locais.

3 – Criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável. A ideia é destinar 5% dos royalties da mineração para fomentar o empreendedorismo no município.

2 – Construção de escolas-modelos

Jeová Andrade revolucionou a educação em Canaã dos Carajás. Construiu oito novas escolas, reconstruiu ou reformou outras 15. Todas as escolas agora tem padrão e são modelos na região.

1 – Construção de uma escola integral em parceria com a Polícia Militar, para Jeová, nada é mais importante do que a educação. Além de ter construído escolas-modelo, como prefeito, Jeová inaugurou a Escola Municipal Ronilton Aridal. A escola é trilíngue, funciona em tempo integral e em parceria com a Polícia Militar. A experiência é um sucesso, a escola já funciona há três anos e atende 600 alunos.

Em seu planejamento, está o “Canaã 2035”, que visa transformar o município em um dos melhores para se viver no Brasil até meados da próxima década.