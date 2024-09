Suspeito de sequestrar e matar criança de 5 anos também vai responder por estupro, no Pará

Sara Raabe Silva do Nascimento, brincava com o irmão as margens de um igarapé quando foi vista pela última vez. Suspeito confessou o crime e apontou onde o corpo da vítima estava.

Por g1 Pará — Belém

A Polícia Civil do Pará informou nesta terça-feira (24) que o homem suspeito de sequestrar e matar uma menina de 5 anos também vai responder por estupro. O crime ocorreu em Altamira, região sudoeste do Pará.

O corpo de Sara Raabe Silva do Nascimento, foi encontrado em uma área de mata próxima ao bairro Viena no domingo (22) e foi sepultado na segunda (23). Ela estava desaparecida desde quarta-feira (18).

O suspeito confessou o crime e vai responder por homicídio qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. O g1 tenta contato com a defesa de Cleyton Oliveira Gomes, de 31 anos.

De acordo com a Polícia Militar, ele tentava fugir da região quando foi reconhecido por populares. Ele foi preso e indicou o lugar onde a vítima estava.

Cleyton Oliveira Gomes – suspeito de matar e estuprar menina de 5 anos em Altamira — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em nota a Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Altamira.

O suspeito está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Científica do Pará informou que o caso é investigado sob sigilo.

O desaparecimento

A criança foi vista pela última vez enquanto brincava de pescaria com o irmão de 10 anos, nas margens de um Igarapé localizado no Ramal do Cupiúba.

Após o desaparecimento, uma grande mobilização foi montada para encontrar a menina. Equipes que participam das buscas se dividiram por 3 rotas diferentes que dão acesso a fazendas e também à área urbana de Altamira.

Uma varredura minuciosa junto a equipes do exército também foi realizada em uma área de mata e que tem muita lama, onde possivelmente o suspeito teria levado a criança. No local, foram encontrados rastros e restos de alimentação.

Câmeras de segurança também ajudaram a traçar o roteiro do suspeito. No domingo (22) ele foi encontrado com uma sacola de roupas e tentava fugir da cidade quando foi contido pela população.