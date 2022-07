Parauapebas: Mulher mata homem a facada em bar

Um homem identificado como Leno Pereira foi morto à facada na manhã desta quinta-feira (21/7) em um bar localizado no Bairro Rio Verde, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime aconteceu por volta de 6h.

Segundo as primeiras informações, que ainda estão sendo apuradas, a vítima foi ferida por uma mulher. Leno, que seria bastante conhecido entre os boleiros da cidade, ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal, onde a equipe médica constatou que ele já estava sem vida.

Pelos grupos de WhatsApp, amigos dele, chamados “Amigos da quadra Coberta”, grupo de boleiros da cidade, lamentam o ocorrido. Ainda não há informações sobre as motivações do crime e nem a identidade da acusada.

Fonte: Native New Carajás