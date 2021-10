Shows nacionais e leilões de alta genética marcarão realização da XIV EXPOXINGU

Além da cavalgada ruralista que causou grande mobilização na cidade de São Félix do Xingu, no último sábado, durante a abertura da XIV Exposição Agropecuária do município, mais emoções estão guardadas para acontecer de quarta-feira (20) até sábado (23), com a realização de leilões e shows nacionais.

Nesta quarta-feira (20) as atenções estão voltadas para a realização do Leilão do Criador, com gado de alta linhagem. O evento também se destaca pela presença de pecuaristas renomados no agronegócio – que comparecem para comprar e promover a interação do agronegócio.

No dia seguinte, a população de São Félix do Xingu e pessoas de cidades vizinhas já se preparam para prestigiar o mega show nacional de João Gomes – que é umas das principais atrações da atualidade. No segundo momento da noite, o público ainda prestigiará o show de Biu do Piseiro que também ocupa espaço entre os melhores shows do Brasil no momento.

Na sexta-feira também acontecerá grandes apresentações, o primeiro show será do cantor Léo Rossi e em seguida o DJ Jesus Luz – consagrado internacionalmente, se apresentará no camarote oficial da exposição.

No encerramento o agronegócio volta a ser pauta com a realização de mais um grande Leilão – Joias do Xingu, com o que existe de melhor em genética bovina, ocasião que empreendedores rurais de toda região estarão presentes. E para encerrar a festa acontecerão no palco central os shows de Banda Play 7 e em seguida de Diego e Arnaldo.

O presidente do Sindicato Rural, Francisco Torres ‘Torrinho’ – disse que apesar dos desgastes provocados pela pandemia foi necessária a realização da XIV Expoxingu, “Nossa população está vacinada e a prefeitura está atenta, o povo precisa de diversão e o agronegócio não pode parar. Venham todos e se divirtam com segurança”, disse Torrinho.

(Lourivan Gomes – da redação)