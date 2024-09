Suspeito de furtos e arrombamentos é capturado por populares no Setor Marechal Rondon

Na noite da última segunda-feira (23), por volta das 19h50, um homem suspeito de praticar furtos e arrombamentos em construções no Setor Marechal Rondon foi capturado por populares. O incidente ocorreu na Avenida Carlos Ribeiro, onde o indivíduo foi imobilizado e amarrado pelos pés para evitar fuga até a chegada da polícia.

A guarnição do 7º BPM foi acionada e, ao chegar ao local, constatou a veracidade dos fatos por meio de imagens de câmeras de segurança, que registraram o último furto cometido pelo suspeito. O homem, identificado como Fábio, foi interrogado no local e admitiu que havia trocado os produtos furtados por entorpecentes com uma mulher, identificada apenas pelas iniciais “JQ”.

Seguindo as informações fornecidas, a polícia se deslocou até a residência mencionada por Fábio. Embora a mulher não estivesse presente, a responsável legal permitiu a entrada dos policiais para que os objetos fossem localizados. No interior da casa, foram encontrados diversos itens, incluindo uma máquina de solda e extensões elétricas, mas faltavam outros produtos, como uma lixadeira e uma maquita, que também haviam sido subtraídas durante os furtos.

Após a operação, tanto o acusado quanto as vítimas foram conduzidos à delegacia para os devidos procedimentos legais.