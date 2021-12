Jovem morre na colisão entre moto e carro em Conceição do Araguaia

Um jovem morreu, na manhã deste sábado (18), em acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na cidade de Conceição do Araguaia, sul do Pará. O acidente aconteceu na Rua 5, Bairro Emerêncio.

De acordo com testemunhas, os dois veículos se chocaram de forma violenta. Com o forte impacto, o jovem que estava na motocicleta, identificado como Raylson Assad, de 21 anos, morreu no local.

Segundo um dos amigos da vítima, que não quis se identificar, Raylson bateu com violência a cabeça contra o chão, tendo traumatismo craniano. Populares ainda acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram constataram que ele já tinha falecido.

Pelas redes sociais, amigos lamentaram a morte do jovem, que era muito conhecido na cidade e apaixonado por motocicletas. Uma amiga destacou que Raylson vivia a vida de forma intensa e era uma pessoa com um coração generoso.

(Com informações Zé Dudu)