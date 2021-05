NOVA REMESSA DE VACINAS CONTRA A COVID-19 SÃO ENVIADAS PELO GRAESP PARA O INTERIOR DO PARÁ

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em parceria com a Secretária de Saúde do Estado do Pará (Segup), iniciou na manhã desta terça-feira (5), a nova etapa de distribuição de vacinas contra a Covid-19, para o interior. A distribuição é feita com o apoio do Grupamento Aéreo de Segurança do Pará (Graesp). A nova remessa faz parte da 17ª fase de entregas dos imunizantes que chegaram segunda-feira (3), ao Pará.

São utilizadas três aeronaves: um avião e dois helicópteros. O primeiro voo saiu às 10h30. A entrega das vacinas seguirá nesta tarde, quando a etapa deverá ser concluída, para os municípios de Marabá, Conceição do Araguaia, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná, Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Cachoeira de Arari. No total 125.350 doses de vacinas estão sendo distribuídas pelo Graesp.

Interiores – As vacinas chegarão também aos municípios de Breves, Bagre, Melgaço, Portel, Altamira, Santarém, Cametá, Anajás, Chaves e Afuá. A logística para a entrega é feita também pelas vias terrestres e fluviais, que também têm o apoio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu)

Para o secretário de Segura Pública do Estado (Segup), Ualame Machado, a participação da Segurança Pública nessa logística é de fundamental importância e mostra também a integração entre as secretarias estaduais para a população do interior ter acesso à imunização, o mais rápido possível.

“É muito importante essa união entre (as áreas de) Saúde e Segurança para que as vacinas cheguem de forma célere a todos os municípios do Pará. O Graesp realiza as entregas, a cada nova remessa destinada ao estado, e com isso ajuda no abastecimento das cidades mais distantes. Com essa força- tarefa conseguimos com que o processo de vacinação continue e que todos possam ter acesso à imunização para conter o avanço da Covid-19 no estado”, afirmou o secretário.

O secretário de Saúde do Pará, Romulo Rodovalho, destacou que a rotina de envio de vacinas aos Centros Regionais de Saúde (CRS) do estado e o manejo de outros itens fazem parte do Calendário Oficial de Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). Devido à urgência do momento, a estratégia de parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), por meio dos grupamentos Aéreo (Graesp) e Fluvial (GFlu), proporciona agilidade no envio das doses das vacinas contra a Covid-19 em todas as regiões do Pará.

“A Sespa está empenhada em fazer com que as vacinas contra a Covid-19 cheguem a todos os cidadãos paraenses, mas esse trabalho ficaria inviável sem essa parceria, que assegura o envio das doses com mais agilidade e segurança. Essa integração entre os diferentes órgãos está ajudando a salvar vidas”, ressaltou Romulo Rodovalho, ressaltando, ainda, a importância da parceria das prefeituras, no momento das entregas das vacinas.