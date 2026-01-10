Suspeita de matar empresário em Tucumã passa por audiência de custódia em Marabá

O repórter Juscelino Show na Net, de Tucumã, teve acesso à audiência de custódia da principal suspeita de ter assassinado o empresário Alexandre Araújo, crime ocorrido na madrugada de 12 de dezembro de 2025, no município de Tucumã, sul do Pará.

A suspeita, Girlane Coelho dos Santos, passou por audiência de custódia na sexta-feira (9), no Fórum da Comarca de Marabá, conduzida pelo juiz Juliano Mizuma Andrade, após ter se apresentado espontaneamente à Polícia Civil na quinta-feira (8), na sede da Seccional Urbana de Marabá, acompanhada de sua advogada.

Durante a audiência, o magistrado esclareceu que o procedimento tem como finalidade apenas a verificação da legalidade da prisão, não sendo discutidos detalhes sobre o crime. Questionada, Girlane Coelho afirmou que não sofreu agressões, ameaças ou qualquer tipo de tortura, tanto na delegacia quanto no sistema prisional.

A defesa solicitou a revogação da prisão preventiva, alegando que a investigada se apresentou de forma voluntária, possui endereço fixo, emprego lícito e não representa risco à aplicação da lei penal. Segundo a defesa, a entrega espontânea descaracteriza o argumento de possível fuga, que fundamentou a prisão.

O juiz Juliano Mizuma Andrade homologou a prisão, mas informou que não poderia analisar o pedido de liberdade, por se tratar de mandado expedido pela Justiça da Comarca de Tucumã. O pedido será encaminhado ao juízo competente, que decidirá sobre a manutenção ou não da prisão preventiva. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, e novas decisões judiciais devem ocorrer nos próximos dias.

O crime ocorreu na madrugada do dia 12 de dezembro de 2025, em Tucumã. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, e o caso continua sob segredo de Justiça. (Roney Braga A Notícia Portal/ Imagens Instagram)