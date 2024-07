GOL anuncia expansão da quantidade de voos em aeroportos no sul e sudeste paraense

A GOL Linhas Aéreas anunciou, nesta sexta-feira (5), uma expansão da oferta de voos, para o terceiro trimestre deste ano (julho a setembro), em suas bases localizadas no Pará: Belém, Carajás, Marabá e Santarém.

Em julho, durante a alta temporada de inverno, o aumento de frequências no estado chega a 50%, em comparação com abril de 2024. Mas os investimentos da GOL para ampliar a malha aérea no Pará e em todo o Brasil não se restringem ao mês de férias. Em agosto e setembro, por exemplo, o incremento da oferta de pousos e decolagens no estado atinge, respectivamente, 40% e 30%, ou uma média de 37%, na comparação do terceiro com o segundo trimestre de 2024.

A companhia aérea destaca as seguintes ampliação em sua malha aérea nas quatro bases paraenses:

• Belém (BEL): 50% de aumento na oferta de voos no mês de julho. Os voos diretos para o Rio de Janeiro/Galeão (GIG) passam de dois semanais para sete, tornando-se diários. Já para São Paulo/Guarulhos (GRU), as atuais oito partidas por semana sobem para 12. Para Macapá (MCP), as operações da Companhia serão 11 semanais, contra as seis anteriores. E, por fim, rumo a Santarém, as quatro saídas semanais hoje vigentes saltam para 9 em julho.

• Parauapebas/Carajás (CKS): em 1º de junho, a GOL dobrou a oferta de voos com destino a Belo Horizonte/Confins (CNF), de dois (às terças e quintas-feiras) para quatro semanais (incluindo a segunda e a sexta-feira). A nova frequência, com partidas no início e no final da semana, visam atender a demanda acentuada nos dias de pico das viagens corporativas.

• Marabá (MAB): no Aeroporto João Corrêa da Rocha, a companhia mais do que dobra a oferta de voos, de três para sete partidas semanais para Brasília (BSB).

• Santarém (STM): ampliação de 70% na oferta de pousos e decolagens. Para Belém, serão acrescidas cinco operações semanais, de quatro para nove, e, para Manaus (MAO), uma partida semanal a mais, de seis para sete voos.

“A GOL opera no Pará uma malha aérea consistente, disponibilizando aos paraenses opções para se deslocar dentro do próprio estado, entre estados da Região Norte, para a capital federal, para importantes capitais do sudeste e, ainda, para o exterior, como no caso de Paramaribo, no Suriname. O aumento da oferta de voos a partir de julho e no segundo semestre, nas quatro bases paraenses da Companhia, é um reflexo dos investimentos da GOL em um estado de importância vital para a Região Norte e para o país, e uma resposta à acolhida de nossos clientes, que, a partir da alta temporada de inverno, poderão voar com ainda mais opções e comodidade,” afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, elogia a iniciativa da companhia aérea e ressalta que a ação se soma aos esforços pelo aumento da conectividade aérea nacional e do fluxo turístico no país.

“Esse é mais um resultado do diálogo próximo e da união de forças entre o governo federal e o setor aéreo, com reflexos extremamente positivos no sentido de proporcionar aos viajantes novas opções de voos ligando importantes destinos brasileiros. Destinos estes que também se beneficiam de uma maior movimentação econômica por meio do turismo, favorecendo a geração de mais empregos e renda à população local,” enfatiza Sabino.

(Portal A Notícia – Assessoria GOL)