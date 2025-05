Surto de síndrome mão-pé-boca em Redenção: saiba o que é e como prevenir

A síndrome mão-pé-boca, comum entre crianças de até 5 anos, tem preocupado creches e berçários da região. A doença é causada pelo vírus Coxsackie, da família dos enterovírus, e é altamente contagiosa, embora geralmente benigna.

Sintomas mais comuns:

•Febre

•Dor de garganta

•Falta de apetite

•Dificuldade para se alimentar ou beber

•Lesões (bolhas) dolorosas na boca, mãos, pés e até na região genital

Transmissão: Ocorre por contato direto com saliva, fezes, secreções respiratórias ou objetos contaminados, sendo mais intensa na primeira semana dos sintomas.

Tratamento: Não há cura específica. O tratamento é sintomático, com antitérmicos, anti-inflamatórios e hidratação reforçada. Em casos graves, pode haver necessidade de internação para alimentação por sonda.

Prevenção:

•Lavar as mãos com frequência

•Higienizar brinquedos e superfícies

•Evitar o compartilhamento de utensílios

•Isolar crianças infectadas até a recuperação total

A diretora de creche Silvia de Laia alerta que, mesmo com rigor nos cuidados, “é difícil impedir que as crianças levem as mãos à boca.”

A pediatra Izabella Sad Barra (FESAR | Afya) reforça que a doença assusta, mas costuma desaparecer espontaneamente em até 7 dias. Em Redenção, o ambulatório de pediatria da FESAR | Afya atende gratuitamente de segunda a sexta, das 7h às 18h40, na Avenida Brasil. (Emily Dulcio/ A Noticia Portal)