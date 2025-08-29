Polícia Militar recupera caminhonete furtada em Ourilândia do Norte

Nossa equipe de reportagem recebeu informações que, na última quinta-feira (28), a Polícia Militar do Pará, por meio da Operação Saturação realizada em Ourilândia do Norte, recuperou uma caminhonete furtada e prendeu dois homens suspeitos de receptação.

Segundo informações do 36° Batalhão de Polícia Militar (36° BPM), por volta das 16h40, a guarnição composta pelo cabo PM Paulo Marco e o soldado PM Antunes foi acionada para verificar a situação de um veículo suspeito na loja “Pantera”.

O proprietário, Manoel Ricardo da Silva Neto, de 51 anos, reconheceu o veículo, uma caminhonete S10 branca, que havia deixado há cerca de um ano em uma oficina mecânica para reparos e nunca mais tinha visto. Ele também informou que a placa original do veículo, PGU 09H51, estava registrada como furtada.

Durante a abordagem, os policiais identificaram que os números de identificação nos vidros do carro estavam raspados. O condutor, Cássio Rogério Aguiar Santos, de 35 anos, e o passageiro, Cleonildo Ribamardinir da Silva, de 33, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, juntamente com o veículo, para as providências cabíveis. A ação faz parte das operações de saturação realizadas pelo Comando do CPR XIII, sob supervisão do Cel PM Formigosa, com objetivo de intensificar o policiamento em áreas urbanas e coibir crimes na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)