Defesa Civil emite alerta de tempestade para cidades da região Araguaia Paraense

Aviso de “perigo potencial” prevê chuvas intensas e ventos de até 60 km/h entre a tarde desta segunda-feira (10) e a manhã de terça (11). A Defesa Civil do Estado do Pará emitiu, nesta segunda-feira (10), o Alerta nº 398/2025, classificando como “perigo potencial” a previsão de chuvas intensas e ventos fortes para municípios do sudeste paraense.

O aviso, elaborado pelo Sistema de Informações de Monitoramento sobre Desastres (SIMD) em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, vale das 17h de hoje até as 9h desta terça-feira (11).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou chegar a 50 milímetros por dia, acompanhadas de rajadas de vento que podem atingir 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

As áreas sob alerta abrangem os municípios de Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Redenção, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia e São Félix do Xingu. A Defesa Civil orienta que a população redobre a atenção e siga as recomendações de segurança durante o período da tempestade.

Entre as medidas preventivas, o órgão recomenda não se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de descargas atmosféricas.

Em situações de emergência, os moradores devem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou com a Defesa Civil local para obter informações e apoio. (A Notícia Portal com informações do Estado do Pará on Line/ Fotos: Wesley Costa/ Fato Regional)