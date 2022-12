Sul do Pará: Homem foi assassinado em Xinguara com vários tiros de pistola

Por volta das 03:40Hs, da madrugada, dessa sexta-feira (9), uma guarnição da Polícia Militar do 17° BPM de Xinguara, recebeu informações de um tiroteio no semáforo da rua Tapajós com a Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, e que, pelo menos duas pessoas haviam sido baleadas.

Chegando ao local, a Polícia constatou que, um dos homens estava morto, o outro havia sido socorrido pelo SAMU e levado para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem assassinado havia sido detido no mês outubro desse ano, por ser suspeito de vários estupros ocorrido em agosto, em Xinguara.

Uma funerária foi acionada para fazer a remoção do corpo, levado para o necrotério do hospital municipal da cidade, por não possuir nenhum documento que pudesse identificar a vítima. Fonte: Blog do Roserval Ramos