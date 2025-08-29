Sefa apreende em Marabá quase 50 mil kg de minério de cobre transportados

Durante fiscalização realizada no posto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), fiscais de receitas estaduais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, sudeste do Estado, apreenderam 49.560 kg de minério de cobre, mercadoria transportada de Tucumã, sul do Pará, com destino a Barcarena, pertencente à região metropolitana de Belém.

A apreensão ocorreu no posto fiscal da Ferrovia de Carajás, na Transamazônica, no município de Marabá, sudeste do estado.

“A carga estava acobertada por nota fiscal que indicava o transporte de 44.000 kg de minério de cobre. No entanto, após a pesagem do veículo em balança, foi constatado que a quantidade efetivamente transportada era de 49.560 kg, valor superior ao declarado na nota fiscal”, relatou o coordenador da unidade fazendária, Cicinato Oliveira.

Ainda segundo ele, o excedente não estava acobertado por documentação fiscal idônea, caracterizando circulação de mercadoria sem nota fiscal.

O excedente da mercadoria foi avaliado em R$ 64.419,48, e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) de R$ 17.135,58, referente ao ICMS e multa, na última quarta-feira (27). (A Notícia Portal com informações da Agência Pará/ Foto: Divulgação)