Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado Valber Milhomem entrega ônibus Lilás

“Aqui está a verdadeira demonstração de que o Estado do Pará tem compromisso em promover a defesa do direito das mulheres”. Foi o que disse o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado – Valber Milhomem, durante a entrega dos “Ônibus Lilas” que serão usados no programa de proteção a mulher.

Foram entregues dois veículos nesta segunda-feira (30) que foram adquiridos por meio de uma parceria com o Governo Federal. E serão utilizado pela Coordenadoria de Integração de Políticas para as Mulheres (CIPM) nos atendimentos e atividades às usuárias dos serviços da Sejudh.

As primeiras atividades realizadas com o “Ônibus Lilás” estão previstas para o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Depois, passará por algumas cidades durante as atividades do projeto Girândola. Eles forneceram atendimento voltados aos direitos das mulheres, como: orientação jurídica, assistência social, psicólogo e serviços de cidadania.

O Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Pará, Valber Milhomem, avalia que com os novos equipamentos, muitas mulheres serão beneficiadas com o “Ônibus Lilás”.

(A Notícia Portal com informações da Secretária de Justiça e Direitos Humanos do Estado)