Governador Helder Barbalho lança o Programa “Territórios Sustentáveis” em Xinguara

O governador visitou a cidade de Xinguara nesta sexta-feira (10). Helder foi recepcionado pelo prefeito municipal, Dr. Moacir Pires e prefeitos da região. Participaram da solenidade os prefeitos de São Félix do Xingu, João Cleber, Água Azul do Norte, Isvandires Martins, Tucumã, Dr. Celso Lopes e Ourilândia do Norte, Dr. Júlio César Dairel.

Na ocasião, o governador lançou o programa “territórios sustentáveis” para os 15 municípios da Região Araguaia. Começou com a entrega de um trator para cada município contemplado para que haja a implantação dos sistemas agroflorestais. Além dos tratores uma quantia em dinheiro foi destinada a cada município. Para Água Azul do Norte R$ 313 mil, Bannach R$ 269 mil, Ourilândia do Norte R$ 313 mil, Rio Maria R$ 287 mil, São Félix do Xingu R$ 275 mil, Sapucaia R$ 269 mil, Tucumã R$ 315 mil e Xinguara R$ 313 mil.

Com esse incentivo os municípios poderão fomentar o desenvolvimento da agricultura. Amanhã serão dois encontros, o primeiro em Pau D’arco e logo após em Redenção.

