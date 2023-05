São Geraldo do Araguaia: Homem é assassinado a pauladas

Na madrugada de segunda-feira (8), um homem identificado apenas como Roberto foi morto a pauladas em São Geraldo do Araguaia, sudeste paraense. Até o momento, o principal suspeito é um colega de trabalho dele, cujo nome não foi informado. Ninguém foi preso.

A vítima foi encontrada pela Policia Militar já sem vida na área externa de uma casa. As investigações apontam o colega de trabalho como principal suspeito do crime. Eles trabalhavam juntos em uma propriedade rural. O motivo do assassinato ainda não foi revelado.

As investigações e a busca pelo autor do crime seguem em andamento( A Notícia Portal com informações de O Liberal)