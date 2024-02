Prouni oferta mais de 9,8 mil bolsas no Pará

O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo, no estado do Pará, 9.857 bolsas para o Programa Universidade para Todos (Prouni). Dessas, 8.677 serão integrais (100%), e 1.180, parciais (50%), distribuídas em 147 cursos, de 66 instituições paraenses participantes do programa. Os quantitativos representam 2,43% do total de bolsas ofertadas pelo Prouni: 406.428 (308.977 integrais e 97.451 parciais). A oferta de bolsas por município pode ser acessada na página do Prouni em “Consulta de bolsas”.

Nesta quarta-feira, 31 de janeiro, o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Prouni alcançou a marca de 1.128.568 inscrições.

Cursos – O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é administração, sendo 1.119 integrais e 124 parciais. Depois dele, os dois cursos com as maiores ofertas são: pedagogia, com 1.207 bolsas (1.180 integrais e 27 parciais), e ciências contábeis, com 753 bolsas (679 integrais e 74 parciais).

Inscrição – O prazo para os interessados em participar do processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni) será ampliado em um dia. As inscrições vão terminar às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 2 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nessa edição do Prouni, o Ministério da Educação (MEC) está oferecendo 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

Para se inscrever, o participante precisa ter cadastro no login único do governo federal e criar uma conta no gov.br. Caso já o tenha, basta realizar o login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha. As inscrições no Prouni são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet. (A Notícia Portal/ Portal Debate).