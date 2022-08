Queimadas começam a prejudicar o fornecimento de energia elétrica no Pará

Durante o verão amazônico um problema característico da época chega deixando instituições como Corpo de Bombeiros e a distribuidora de energia em alerta: as queimadas. O clima seco acaba propiciando os focos de incêndio, que geram diversos prejuízos, e um deles são as interrupções no fornecimento de energia, trazendo transtornos para a população e para os serviços essenciais.

No primeiro semestre de 2022, a Equatorial Pará registrou 152 ocorrências de falta de energia causadas por queimadas próximas a rede elétrica, em todo estado. Na região sul e sudeste, os números ainda são tímidos, mas, já foram suficientes para causar prejuízos para a população, sendo registrado 4 casos em Marabá, 2 em Parauapebas, uma em Redenção, uma em Tucuruí, e uma em Xinguara.

Apesar dos baixos índices, é importante deixar o alerta para prevenir que novas ocorrências venham a acontecer ao longo dos próximos meses do verão, principalmente para evitar os danos a rede elétrica.

Quando ocorrem queimadas próximo a rede, o calor danifica as estruturas e cabos condutores, prejudicando o fornecimento de energia para os clientes da região, conforme o gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, Manoel Romeiro.

“Inclusive, o fogo pode atingir vários postes e muitos metros de rede, fazendo com que o serviço para recompor a estrutura demande um tempo considerável. Ressaltamos ainda que além dos prejuízos causados, dependendo da circunstância, a prática de queimada pode ser configurada crime”, acrescenta Manoel.

COMO PREVENIR

Para evitar que as queimadas ocorram, a população pode tomar algumas precauções, que são instruídas pela técnica de Segurança da Equatorial Pará, Natália Pirovano. Uma delas é evitar acender fogueiras, especialmente quando forem próximas da rede elétrica, pois, o fogo pode fugir de controle e atingir áreas maiores.

“Não se deve jogar pontas de cigarro acesas às margens de rodovias ou próximo a qualquer tipo de vegetação. As cinzas de fogueiras devem ser apagadas com água, para evitar que o vento leve as brasas para as matas. Não coloque fogo em terrenos baldios ou lixões. E no período de estiagem, realize aceiros para evitar incêndios descontrolados”, orienta Natália.