Estado do Pará: Deputados aprovam obrigatoriedade da língua espanhola nas escolas

Deputados aprovaram por unanimidade o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) do estado do Pará que inclui a língua espanhola como disciplina obrigatória nos currículos escolares. O projeto é de autoria do Deputado Dirceu Tem Caten (PT) e atingiu quórum qualificado durante os dois turnos de votação.

Além disso, a proposta adicionou uma emenda substitutiva, feita a partir de argumentos levantados pelos representantes da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) que viram na proposta original a impossibilidade legal de incluir como obrigatória a disciplina da língua espanhola nos anos finais do Ensino Fundamental.

A emenda obteve concordância também dos representantes dos profissionais e dos alunos de língua espanhola, que acompanharam a votação e discussão nas galerias da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

De acordo com o deputado Dirceu Ten Caten, o intuito do projeto é reconhecer e valorizar o ensino-aprendizado do idioma oficial dos países circunvizinhos ao Brasil, além da América Central, com vistas a fomentar a integração regional.

