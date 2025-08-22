São Félix do Xingu será palco de estreia de filme feito por jovens da cidade

Neste sábado (23), a população de São Félix do Xingu vai assistir a uma produção inédita: a estreia do curta-metragem “Bà Kan Pry – A trilha”, criado e produzido por adolescentes do município durante as oficinas de audiovisual do projeto Cultura na Praça. A exibição será gratuita, em sessão a céu aberto na praça pública da cidade.

O título do filme está em Kayapó, em homenagem à diversidade cultural da região. A ideia surgiu quando os jovens decidiram incluir a participação de uma colega indígena da oficina. A obra mistura suspense, ancestralidade e amizade ao contar a história de três meninas que, após um misterioso convite, acabam se perdendo na floresta e precisam enfrentar desafios inesperados.

Para os adolescentes envolvidos, a experiência foi única. Além de aprender sobre roteiro, figurino, som e iluminação, eles tiveram a oportunidade de trabalhar em equipe e transformar suas próprias histórias em cinema. “Aprendi que cinema não é só ligar a câmera e gravar, mas pensar em cada detalhe. Foi um aprendizado que vou levar para a vida”, destacou uma das participantes.

O projeto tem ainda mais significado por acontecer no interior do Pará, região que enfrenta escassez de salas de cinema. De acordo com o IBGE, mais de 80% dos municípios do Norte não possuem espaço de exibição, o que reforça a importância de iniciativas como o Cultura na Praça, que leva oficinas e sessões gratuitas diretamente às comunidades.

Com essa estreia, São Félix do Xingu se torna palco de novas vozes e talentos do audiovisual, mostrando que a sétima arte também pode nascer e florescer longe dos grandes centros urbanos. (A Notícia Portal com informações do G1 Pará/ Fotos: Cultura na Praça)