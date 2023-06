GESTÃO: PREFEITO DE REDENÇÃO PARTICIPA DE AGENDA EXTENSA EM BELÉM

O Prefeito Marcelo Borges, com o Vereador Leandro Onofre e o Secretário de Fazenda, Carlos Gonçalves, acompanhados dos sócios diretores do grupo SOYBRASIL, João Paulo Burihan e Adair Santos, que representam o seguimento de armazenamento e processamento de grãos participam de uma extensa agenda de reuniões em Belém.

Na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – (SEDEME), com o Secretário Paulo Bengtson e equipe, as tratativas se deram em torno de construir um modelo fiscal que seja atrativo a novos investidores, permitindo que empresas comprem a matéria-prima direta do produtor rural regional, industrializá-la, e posteriormente vender para o mercado nacional e exterior.

Na Secretaria da Fazenda Estado do Pará (SEFA), com o Secretário adjunto Lourival Barbalho e equipe fiscal do estado do Pará, discutiu-se a viabilidade do estado criar uma condição fiscal, que possa ser utilizada de imediato, tornando viáveis os projetos que estão aptos a funcionar, tanto em andamento em Redenção como em toda a região do Araguaia Paraense.

Na ocasião o vereador Leandro ressaltou aos representantes do estado, que este modelo fiscal será determinante para que os novos investidores se instalem em Redenção e região, enfatizando do potencial de crescimento, que já somos considerados a mais nova fronteira produtiva do Brasil.

Assim como o grupo SoyBrasil, que já investiu mais de 100 milhões de reais em uma unidade agroindustrial, que inicia suas operações no mês de julho, e já está aprovisionado mais 200 milhões para início imediato de mais duas novas unidades. “Outros dois grandes grupos do agribusiness já sinalizaram investimento na ordem de 300 milhões de reais no município, isto e sinônimo de receita, emprego e renda na região”, afirmou o prefeito Marcelo Borges. (A Notícia Portal / Ascom Redenção).