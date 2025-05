São Félix do Xingu recebe maior repasse federal para ações de resposta a desastres

O município de São Félix do Xingu foi o principal beneficiado no mais recente repasse de recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional. Ao todo, a cidade do sul do Pará receberá R$ 1.593.877,30 para ações de resposta a desastres, conforme portaria publicada nesta quinta-feira (22) no Diário Oficial da União.

O valor integra um pacote de R$ 3,4 milhões destinados a cinco cidades brasileiras afetadas por diferentes tipos de emergências. Também foram contemplados os municípios de Jacundá (PA), Boqueirão do Leão (RS), Acopiara (CE) e Barreirinha (AM).

Segundo o MIDR, os recursos foram definidos com base em critérios técnicos da Defesa Civil Nacional, que analisam fatores como o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre ocorrido e o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Reconhecimento e apoio emergencial: A liberação do recurso depende de reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública, seguido da apresentação de um plano de trabalho via Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após análise técnica, a liberação é oficializada por portaria.

São Félix do Xingu, que vem enfrentando desafios associados a eventos climáticos extremos, agora poderá investir em ações como assistência à população afetada, reconstrução de estruturas públicas e restabelecimento de serviços essenciais.

Capacitação para ampliar a resposta: Além dos repasses, a Defesa Civil Nacional também disponibiliza cursos de capacitação para agentes municipais e estaduais, com foco na qualificação técnica para atuação em situações de emergência. O objetivo é garantir que os recursos sejam bem aplicados e as respostas, mais eficazes.

O investimento em São Félix do Xingu reforça a importância do preparo técnico e institucional para o enfrentamento de desastres naturais e a proteção das comunidades mais vulneráveis. Para mais informações sobre os cursos e sistemas de solicitação, acesse o portal oficial da Defesa Civil Nacional. (Roney Braga com informações do Brasil 61/ Foto Divulgação)