Fazendeiro é multado em quase R$ 4 milhões durante operação contra o desmatamento ilegal no Pará

Gado retirado de áreas protegidas na Chapadão, no oeste do Pará, foi transportado em caminhões boiadeiros.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou uma multa de quase R$ 4 milhões a um fazendeiro durante a operação “8 Segundos”, que combate o desmatamento ilegal na região do Chapadão, no oeste do Pará. A operação visa proteger áreas de preservação ambiental no município de Santarém, situado na área de proteção especial da Amazônia.

O fazendeiro, identificado como Wanderson Soares e residente de Altamira, no sudoeste do Pará, foi multado em R$ 3,02 milhões por descumprir um embargo de 184,998 hectares de terra. Ele também recebeu uma multa de R$ 925 mil por impedir a regeneração natural da vegetação nativa, ao utilizar a área embargada para pastagem de gado.

Apreensão de animais e resistência ao trabalho do Ibama: No dia 18 de março, o Ibama apreendeu 337 bovinos e dois equinos na área embargada, avaliada em R$ 858.500. Esses animais foram removidos e transportados para um frigorífico de Santarém, onde foram destinados ao abate. A carne será distribuída para os municípios afetados pelo desmatamento na região.

Em outras áreas embargadas no Chapadão, o Ibama também apreendeu 750 cabeças de gado, que foram retiradas e transportadas para abate.

Resistência durante a operação: A operação enfrentou resistência de figuras públicas locais, como dois vereadores de Santarém e um repórter de blog, que obstruíram a PA-370 para dificultar o trabalho do Ibama e da Força Nacional. Durante esse processo, foi derrubada uma castanheira, uma espécie ameaçada de extinção e imune ao corte, interrompendo o fluxo na estrada.

O coordenador de operações do Ibama, Hugo Loss, informou que as pessoas responsáveis pela obstrução foram identificadas. Segundo ele, qualquer pessoa que dificulte a ação de órgãos públicos em questões ambientais comete crime, conforme a Lei 9.605. Os envolvidos foram multados em R$ 21.500 cada um.

Dados do desmatamento na região: A operação “8 Segundos” continua em andamento e ainda não tem data para ser encerrada. O objetivo do Ibama é reduzir o desmatamento na região do Chapadão, que, entre agosto de 2024 e fevereiro deste ano, somou 12.800 hectares, representando 10% de todas as queimadas na Amazônia nesse período.

O fazendeiro Wanderson Soares tem até 20 dias a partir da notificação para recorrer das multas impostas. (A Notícia Portal/ Maria Alessandra/ Folha Progresso/ Foto/ Divulgação Ibama).