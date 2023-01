SANTANA DO ARAGUAIA: Polícia desarticula invasão de Terra

Na manhã desta terça-feira (18), a equipe da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção se dirigiu até a zona rural do município de Santana do Araguaia, no sul do Pará, para averiguar a denúncia de crime de esbulho possessório e dano ambiental.

A equipe chegou no local da denúncia às 14h30 e após vasculhar as áreas de reserva legal e as de preservação permanente, flagrou três “picadas”, identificadas com marcos divisórios (estacas) de aproximadamente 40 metros entre eles na beirada do rio Campo Alegre.

Em uma das estradas, a polícia encontrou um barraco, construído em um local desmatado, onde não havia ninguém no momento. A polícia apreendeu duas espingardas de fabricação caseira e uma bomba de bater venene que estavam junto a outros utensílios domésticos no barraco que depois, foi derrubado pelos agentes.

Já há um procedimento policial em andamento na DECA/Redenção cujo objeto é acompanhar as diversas denúncias de invasões de terras no município de Santana do Araguaia que a DECA tem identificado e recebido, e as investigações seguirão a fim de identificar outras eventuais invasões e os seus respectivos autores.

Há indícios da existência de outros “barracos” e “derrubadas” da mata ciliar do rio Campo Alegre nas propriedades rurais da região, e em razão de a DECA/Redenção ainda não dispor de um drone, a SEMMA de Santana do Araguaia será requisitada para auxiliar no vasculhamento das áreas.

Após identificados, os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de domicílio, esbulho possessório, crime ambiental e porte ilegal de armas.

A DECA/Redenção havia se deslocado até Santana do Araguaia na data de ontem e realizado um monitoramento, em um veículo descaracterizado emprestado por um colaborador local, para coletar informações acerca de uma suposta invasão coletiva iminente. A equipe policial busca agora cruzar informações para descobrir se há conexão entre os fatos.

