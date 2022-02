São Félix do Xingu: Polícia Civil prende homem acusado de praticar assalto

Uma ação desenvolvida por policiais lotados na Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Félix do Xingu, no sul do Pará, prendeu homem acusado da pratica de roubo na cidade.

A prisão de João Batista Pascoal da Costa Neto, é fruto das investigações da Polícia Civil de São Félix que apontaram que o acusado é integrante de um grupo responsável pela pratica de vários assaltos na cidade. Ele vinha sendo procurado pela Polícia Civil que na última quinta-feira (16), obteve informações de que ele estaria escondido na residência de um parente no Setor Montenegro. A prisão obedeceu o cumprimento de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Félix, atendendo a solicitação da Polícia Civil.

João Batista está sendo acusado dos crimes de roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas, associação criminosa e coação no curso do processo. O elemento se encontra preso em uma das celas da Delegacia de Polícia Civil, onde vai aguardar a decisão da Justiça.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o mesmo não apresentou resistência a prisão.

Fonte: Fato Regional