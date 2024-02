São Félix do Xingu: PM prende homem e apreende adolescente, após tentativa de arrombamento de Loja

O indivíduo Martins Jesus Sousa Santos, maior de idade foi preso e um adolescente apreendido pela Policia Militar, no início da madrugada desta segunda-feira (12), após uma tentativa de arrombamento a uma Loja de vendas de motos e Peças, localizada no centro de São Félix do Xingu.

De acordo com a Policia Militar (PM) do 36º Batalhão Alto Xingu, os dois suspeitos teriam quebrado com um martelo o vidro da porta da Loja, mas foi impedido pelo vigilante do local, que acionou a guarnição e passou as características da dupla.

De posse das informações, os agentes passaram a fazer diligências, logrando êxito na captura dos criminosos, na Avenida Ceará, no setor Maginco, local onde se concentra grande número de dependentes químicos.

A Polícia Militar informou que devido os presos estarem com sinais de terem consumido entorpecentes foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos suspeitos e da guarnição.

A dupla foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde o homem maior de idade certamente será indiciado por tentativa de furto qualificado. Já o adolescente, irá responder pelo ato infracional. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)