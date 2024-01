São Félix do Xingu: PC cumpre mandado de prisão por tentativa de homicídio

A Polícia Civil do Pará, nesta quinta-feira (25), por meio da Equipe de Homicídios de São Félix do Xingu, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado na modalidade tentada.

O crime ocorreu no Morro do Quiabo, no dia 25 de outubro de 2023. Após um mês em estado de internação hospitalar, a vítima conseguiu descrever as características do suspeito. Em entrevista, o homem confessou a prática delituosa.

Os policiais encontraram o suspeito em uma chácara, onde foi decretada a voz de prisão. Atualmente, o preso é mantido na unidade policial de São Félix do Xingu à disposição da Justiça. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)