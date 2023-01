BANNACH: Filho de ex-prefeito comete suicídio

Hugo de Oliveira (30), teria passado parte do dia de Domingo (22) bebendo juntamente com amigos em um riacho, conhecido por ‘Ponte do Tião da 3’, cerca de 3 km distante da sede do município de Bannach. Todos os amigos de Hugo foram embora para suas casas, mas ele resolveu ficar, mais tarde, por volta das 15 h, seu corpo foi avistado por pessoas que passavam pela estrada, dependurado pelo pescoço em uma árvore.

Hugo, sempre foi morador de Bannach, ele é filho do ex-prefeito do município, Geraldo Fernandes. Segundo relatos de amigos, Hugo estaria muito contrariado pelo fato de ter sido demitido do emprego de motorista na prefeitura de Bannach.

No sábado (21), Hugo teria se encontrado com um amigo, a quem pediu um dinheiro, e a ele teria confessado a sua decepção por ter sido demitido da prefeitura.

Hugo era solteiro e estaria passando por dificuldades financeiras, inclusive estaria sem casa para morar e residindo temporariamente na casa de amigos.

A prefeita de Bannach, Lucineia Alves (MDB) é ex-esposa do pai de Hugo, e durante muito tempo, Lucineia exerceu o papel de madrasta dele.

A morte causou muita comoção em Bannach, tendo em vista que Hugo é muito conhecido na cidade. (A Notícia Portal da redação)