REDENÇÃO: Retomada da Expo do Polo Carajás gera expectativa de bons negócios e diversão

Considerada um dos principais eventos do gênero no Norte do país, a Exposição Agropecuária do Polo Carajás, realizada em Redenção, sul do Pará, volta a acontecer depois de dois anos; interrupção provocada pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Todo o ambiente do Parque de Exposições Pantaleão Lourenço Ferreira está preparado para receber as famílias e promover experiências únicas no reencontro do público com a Expo 2022.

A feira agropecuária inicia neste sábado (4) e termina no próximo dia 11 de junho. Durante a programação, haverá exposição de animais, torneio leiteiro, leilões e shows musicais. O entretenimento estará garantido pela Cia Italo Todde Entretenimento, com seis noites de shows com artistas do circuito nacional, rodeio e baladas.

A programação de shows da Expo terá início dia 4 de junho, com show de Léo Magalhães; dia 7 de junho, a dupla Zé Neto e Cristiano; dia 8 a cantora gospel Aline Barros; dia 9, as irmãs gêmeas Maiara e Maraisa; dia 10, com portões abertos, show com Renan e Ray. O encerramento da feira, dia 11 de junho, será com show de Murilo Huff, cantor e compositor goiano, que ganhou notoriedade ao namorar e ter um filho com a cantora Marília Mendonça.

NEGÓCIOS

O município de Redenção concentra o maior mercado de compra e venda de boi, e o maior polo agropecuário da região sul do Pará. A expectativa da diretoria do Sindicato Rural de Redenção (SRR) é de uma grande movimentação durante o evento, e que a 25ª edição da Expo do Polo Carajás supere os negócios da edição anterior e exceda a casa dos milhões em negócios. (A Notícia Portal – da Redação)