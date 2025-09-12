Região de integração Araguaia Paraense já geraram 6 mil empregos em 2025; veja dados

O estado do Pará gerou um saldo positivo de mais de 30 mil empregos formais, entre janeiro e julho deste ano. Levando em consideração a divisão por Regiões de Integração (RIs), 11 das 12 regiões apresentam crescimento. Os números são de uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), em parceria com a Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), divulgada ontem, 11.

O levantamento leva em consideração os números do Ministério do Trabalho. A RI Guajará, que integra as cidades de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará, gerou um saldo de 9.660 postos de trabalho nos seis primeiros meses do ano. Em seguida, aparece a RI de Carajás, com saldo positivo de 7.284 vagas.

Essa região de integração é composta pelas seguintes cidades: Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.

Região de Integração Araguaia (Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau d’Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara), juntas, geraram mais de 6 mil empregos formais de janeiro a julho. Em seguida aparecem as regiões Guamá, Xingu e Tocantins com mais de mil empregos gerados no mesmo período.

Belém foi a cidade que registrou a maior geração de empregos, com 7.629 postos de trabalho, o que representa mais de 25,00% do total. Em seguida vem Parauapebas, com 3.464 vagas e Marabá com 2.602. (A Notícia Portal com informações de Igor Pereira, Diário do Pará/ Fotos: Divulgação)