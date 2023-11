São Félix do Xingu: Mãe assume a morte do próprio filho após ter denunciado suposto sequestro do bebê de apenas dois meses.

Lucélia Reis Silva, Após comunicar a polícia um suposto sequestro do seu bebê de dois meses Marcos Henrique, confessou ter matado o filho em São Félix do Xingu, sul do Pará nesta quinta-feira (9).

A criança foi encontrada sem vida dentro de um poço na manhã desta quinta-feira (9), por policiais militares do 36º batalhão. O corpo do bebê foi removido, por volta de 13h30, com o apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar que estava na região. Marcos Henrique passará por perícia da Polícia Científica do Pará.

Na madrugada do mesmo dia em que o bebê foi encontrado, a mãe teria ido até a delegacia de Polícia Civil para comunicar um suposto sequestro do seu filho, onde ela também gravou um vídeo chorando e pedindo a ajuda para encontrar o bebê.

Mesmo que tenha confessado, Lucélia é considerada suspeita. A confissão não é suficiente para a justiça para considerar uma pessoa culpada, somente após uma investigação minuciosa, o crime poderá ser esclarecido e confirmado pelo poder judiciário. A polícia considera a possibilidade da mãe estar assumindo a culpa de outra pessoa. (A Notícia Portal, com informações do Fato Regional)