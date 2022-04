Xinguara realiza posse de conselheiros e eleição da presidência do CAE

Na manhã de quarta-feira, 23, tomou posse na Sede do Conselho Municipal de Educação, os novos integrantes do Conselho de Alimentação Escolar. O CAE é composto por 14 membros, sete deles titulares e sete suplentes, representando o Poder Executivo, as entidades de trabalhadores da Educação e estudantis, pais de alunos e entidades civis.

“Vamos, juntos, trabalhar como agentes para acompanhar, fiscalizar e dar sugestões. Quero fazer nesses quatro anos uma caminhada de parceria, onde estaremos unidos, agindo e fazendo do CAE um conselho forte em prol das crianças do nosso município”, afirma a presidente do conselho Antônia Rodrigues.

Dr. Moacir, prefeito de Xinguara, enfatiza a importância para sua administração, da transparência e da participação ativa dos membros do Conselho, para garantir a qualidade alimentar de nossos alunos.

“Esse é um momento, democrático, participativo e muito importante para nossa cidade. Fico feliz em participar da posse das pessoas que assumiram esse compromisso de forma voluntária, para estar não apenas fiscalizando, mas trabalhando em conjunto, para termos uma alimentação escolar com qualidade, dentro daquilo que é mais nutritivo e prazeroso para os nossos alunos”, declarou o gestor.

