Morre Ruthetty, voz marcante da música paraense

A música paraense amanheceu de luto nesta quarta-feira (03). A cantora Ruthetty, um dos nomes mais emblemáticos do tecnomelody e voz que marcou gerações foi encontrada morta em Belém. A artista, conhecida por sucessos marcantes, deixa um legado na música romântica.

A artista, conhecida por sucessos que se tornaram hinos das noites da capital, foi localizada já sem sinais vitais no início da manhã. As causas da morte não foram informadas até o momento, e familiares, amigos e admiradores aguardam esclarecimentos oficiais.

A notícia rapidamente gerou forte comoção nas redes sociais, onde fãs lamentaram a perda da cantora e relembraram momentos marcantes da trajetória dela. Ruthetty, que enfrentava esquizofrenia nos últimos anos, havia feito um retorno aos palcos em 2019, após um período de tratamento.

Rainha do tecnomelody: Considerada um dos principais nomes da música romântica paraense, Ruthetty eternizou canções como “Viver de Ilusão” e “Amor da Minha Vida, Eterno Amor”, que marcaram época e conquistaram espaço definitivo na memória afetiva do público. As músicas dela marcaram rádios, festas, bares e tradicionais bailes da saudade, reforçando a importância dela na cena musical local.

O brega, gênero profundamente enraizado na cultura paraense, encontrou em Ruthetty uma das vozes mais expressivas. Com a explosão do tecnomelody no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, ela se consolidou como a “Rainha do tecnomelody”, dando destaque a uma batida eletrônica que conquistou multidões e permanece forte até hoje.

As letras cantadas pela a artista, repletas de histórias de amor e sofrimento, tornaram-se símbolos de identificação para o público. Versos como “vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superar…” e “vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo…” atravessaram gerações e seguem presentes em festas, playlists e apresentações até os dias de hoje

Nos últimos anos, Ruthetty enfrentava uma batalha contra a esquizofrenia. Em 2018, artistas e amigos chegaram a promover um show beneficente para ajudar o tratamento dela. Em 2019, ela voltou aos palcos em uma reapresentação em uma casa de shows na Cidade Velha, demonstrando a força da conexão com o público. (A Notícia Portal com informações de Júlia Marques do Dol/ Fotos: Divulgação Redes Sociais)