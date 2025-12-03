Noticias

Morre Ruthetty, voz marcante da música paraense

Cantora foi encontrada sem vida na manhã desta quarta (03), no bairro da Marambaia, em Belém. Rutty Etty marcou gerações paraenses com música que ficaram marcadas na história.

03/12/2025
Nos últimos anos, Ruthetty enfrentava uma batalha contra a esquizofrenia. Em 2018, artistas e amigos chegaram a promover um show beneficente para ajudar o tratamento dela.

A música paraense amanheceu de luto nesta quarta-feira (03). A cantora Ruthetty, um dos nomes mais emblemáticos do tecnomelody e voz que marcou gerações foi encontrada morta em Belém. A artista, conhecida por sucessos marcantes, deixa um legado na música romântica.

A artista, conhecida por sucessos que se tornaram hinos das noites da capital, foi localizada já sem sinais vitais no início da manhã. As causas da morte não foram informadas até o momento, e familiares, amigos e admiradores aguardam esclarecimentos oficiais.

A notícia rapidamente gerou forte comoção nas redes sociais, onde fãs lamentaram a perda da cantora e relembraram momentos marcantes da trajetória dela. Ruthetty, que enfrentava esquizofrenia nos últimos anos, havia feito um retorno aos palcos em 2019, após um período de tratamento.

Rainha do tecnomelody: Considerada um dos principais nomes da música romântica paraense, Ruthetty eternizou canções como “Viver de Ilusão” e “Amor da Minha Vida, Eterno Amor”, que marcaram época e conquistaram espaço definitivo na memória afetiva do público. As músicas dela marcaram rádios, festas, bares e tradicionais bailes da saudade, reforçando a importância dela na cena musical local.

O brega, gênero profundamente enraizado na cultura paraense, encontrou em Ruthetty uma das vozes mais expressivas. Com a explosão do tecnomelody no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, ela se consolidou como a “Rainha do tecnomelody”, dando destaque a uma batida eletrônica que conquistou multidões e permanece forte até hoje.

As letras cantadas pela a artista, repletas de histórias de amor e sofrimento, tornaram-se símbolos de identificação para o público. Versos como “vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superar…” e “vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo…” atravessaram gerações e seguem presentes em festas, playlists e apresentações até os dias de hoje

Nos últimos anos, Ruthetty enfrentava uma batalha contra a esquizofrenia. Em 2018, artistas e amigos chegaram a promover um show beneficente para ajudar o tratamento dela. Em 2019, ela voltou aos palcos em uma reapresentação em uma casa de shows na Cidade Velha, demonstrando a força da conexão com o público. (A Notícia Portal com informações de Júlia Marques do Dol/ Fotos: Divulgação Redes Sociais)

03/12/2025

Notícias relacionadas

CANAÃ DOS CARAJÁS: ‘Estou sendo vítima de perseguição’, afirma Junior Garra em entrevista

27/11/2019

Copa Sul do Pará terá decisão nos dias 10 e 17 de fevereiro

01/02/2024

Tirar a primeira CNH no Pará custa R$ 2,8 mil; proposta prevê fim da obrigatoriedade de autoescola

18/08/2025

EDITAL DE LICENÇA

13/01/2021
Botão Voltar ao topo