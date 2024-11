REDENÇÃO: Flávio Almeida e Paula Andrade disputam a presidência da OAB.

A eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) movimenta estados e regiões em todo o país, mobilizando milhares de advogados na escolha de seus representantes. Em Redenção, aproximadamente 500 advogados exercem a profissão, mas apenas 284 estão habilitados para participar da votação, que acontecerá no próximo dia 18 de novembro.

Flávio Almeida, atual secretário-geral da OAB Redenção, colocou seu nome à disposição e lidera a chapa Compromisso com a Advocacia (número 24). Ele concorre com o apoio de colegas que visam fortalecer a advocacia local e aprimorar os serviços e as condições de trabalho dos advogados da região.

Por outro lado, Paula Andrade, a segunda candidata, lidera a chapa OAB Para Todos (número 37), apoiada pelo atual presidente da OAB estadual, Dr. Imbiriba, e pelo presidente Marcelo Medanha. Paula defende uma gestão inclusiva, que busca ampliar o acesso dos advogados aos serviços oferecidos pela OAB e fortalecer a representatividade da entidade.

Votação: A eleição será realizada no dia 18 de novembro, com início às 9h e encerramento às 17h, na sede da OAB em Redenção, localizada na Avenida Manoel Vicente Pereira, Parque dos Buritis. O mandato do presidente eleito terá duração de três anos. Os advogados e advogadas deverão comparecer com o Cartão ou a Carteira de Identidade Profissional da OAB, ou com um documento de identificação com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Passaporte.

Expectativa: De acordo com informações coletadas pela equipe do portal A Notícia, os advogados de Redenção têm expectativas claras para a nova gestão. Entre as principais demandas está a implantação de uma unidade de auditoria da Secretaria da Fazenda (SEFA), uma vez que atualmente as auditorias são feitas em Belém. Outra solicitação recorrente é a implantação do Instituto Médico Legal (IML) em Redenção, que proporcionaria um suporte adicional ao sistema jurídico da cidade.

ANOTICIA PORTAL ( EMILLY DULCIO )