DEAM de Redenção cumpre mandado de busca e apreensão em residência de investigado por crime de estupro de vulnerável

Na manhã desta sexta-feira (26), a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Redenção, cumpriu um mandato de busca e apreensão na residência de um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável e pornografia infantil.

De acordo com apurado, o suspeito se aproveitou da proximidade que tinha com pai da criança para facilitar a prática dos crimes, chegando a presentear a vítima com um celular, e posteriormente a induzido a enviar fotos intimas, chegando a estupra-la em diversas ocasiões.

O investigado costumava recompensar a vítima com bombons, brinquedos e até mesmo dinheiro, sempre orientando para que a criança apagasse as conversas do celular. No entanto, a Polícia \Civil obteve êxito em recuperar as conversas, e entre elas, as fotos da criança.

Foram apreendidos na residência do investigado um celular e outros dispositivos de armazenamento que serão dispostos para perícia e analise material.

A DEAM ressalta a importância de que os responsáveis por crianças tenham o hábito de checarem os dispositivos eletrônicos como celulares e computadores, se permitindo inclusive a checar com quem a criança anda fazendo contato, e qual tipo de conteúdo faz parte das conversas.

Denúncias podem ser feitas na Delegacia da Mulher de Redenção ou ainda de forma anônima pelo numeral 181 ou ainda 100. (Da redação An10)