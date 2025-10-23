Mais de 80 pessoas são presas na terceira fase da operação “Ponto Crítico” no Pará

A Polícia Civil do Pará deflagrou nesta quinta-feira (23) a terceira fase da operação “Ponto Crítico”, que resultou na prisão de mais de 80 pessoas em diversos municípios do interior do estado. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por crimes como tráfico de drogas, homicídios, roubos e outros delitos. A operação também resultou em apreensões de drogas, armas e dinheiro.

A “Ponto Crítico” já havia sido realizada anteriormente em outras fases, com resultados significativos na prisão de suspeitos e na apreensão de materiais ilícitos.

A expectativa é que novas fases da operação sejam deflagradas nos próximos meses, visando desarticular organizações criminosas e promover maior segurança para a população paraense.