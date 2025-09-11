São Félix do Xingu está entre as cidades mais quentes do Brasil em 2025

A segunda semana de setembro começou sob forte calor em grande parte do Brasil, e o município de São Félix do Xingu, no sul do Pará, entrou para a lista das cidades mais quentes do país em 2025. De acordo com a Climatempo, os termômetros no município chegaram a 39°C, reforçando a condição extrema enfrentada pela população da região.

Para São Félix do Xingu, o calor acima da média representa um desafio extra, sobretudo para a população que já convive com altas temperaturas ao longo do ano. A expectativa é de que os próximos dias sigam com clima abafado, exigindo cuidados redobrados com a hidratação e a saúde da população.

A onda de calor atinge quatro regiões brasileiras — Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste — e deve manter as temperaturas elevadas até o fim da semana. O fenômeno é causado por uma grande massa de ar quente que atua como um bloqueio, impedindo a entrada de frentes frias no interior do país.

Outros municípios também registraram marcas expressivas. Em Cuiabá (MT), a previsão aponta máximas de até 42°C entre sexta (12) e domingo (14), superando inclusive o recorde nacional do ano, de 41,4°C, registrado no início de setembro. No Mato Grosso do Sul, Pedro Gomes marcou 41,3°C na última segunda-feira (08). Já no Sudeste, Valparaíso (SP) chegou a 38,2°C, e no Nordeste, Castelo do Piauí alcançou 38,6°C.

Enquanto isso, no extremo sul do Brasil, o cenário é oposto: estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina seguem com clima frio, contrastando com o calor intenso que castiga o restante do território nacional. (A Notícia Portal com informações de Júlia Marques/ Fotos: Roni Moreira Agência Pará)