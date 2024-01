SANTANA DO ARAGUAIA: POLÍCIA CUMPRE MANDADO DE PRISÃO POR ADSSALTO

A Polícia Civil da cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará, prendeu um homem com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, que estava convivendo de forma tranquila na cidade.

A prisão do acusado aconteceu na manhã da última quinta-feira (18), depois que uma equipe de agentes lotados na delegacia de Polícia Civil, recebeu informação de que um homem, acusado de praticar um assalto a mão armada, estava residindo na cidade de Santana do Araguaia.

A denúncia informou também que o homem possuía mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, com a acusação do crime de roubo majorado (assalto a mão armada).

O suspeito foi localizado e preso pela equipe plantonista da delegacia de Polícia Civil, que conduziu o ex-foragido para cumprir os procedimentos de praxes.

Depois de prestar depoimento, o homem foi colocado em uma das celas da unidade policial, onde se encontra a disposição da Justiça. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)