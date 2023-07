SANTANA DO ARAGUAIA: Motorista morre eletrocutado na zona rural.

O motorista de uma caçamba morreu eletrocutado quando descarregava calcário em uma fazenda na zona rural do município de Santana do Araguaia, no sul do Pará. A fatalidade aconteceu na tarde desta quarta-feira (19).

Segundo informações, vítima estava descarregando o material na fazenda Santa Fé quando, em um dos movimentos, a carroceria da caçamba atingiu a rede elétrica e ela sofreu a forte descarga. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. (A Notícia Portal/ Native News Carajás)