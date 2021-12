Água Azul do Norte: Foi preso o principal suspeito de matar o último sobrevivente da chacina de Pau D’arco

No dia (19) foi deflagrada pela DPI (Diretoria de Polícia do Interior) por intermédio da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção, com o apoio dos investigadores Manoel, Washington (DEPOL Conceição do Araguaia) e Valdeir (DEPOL Água Azul do Norte), a Operação Policial “VERUM SUPER OMNIA”, cujo o objetivo fora o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de OZIEL FERREIRA DOS SANTOS. Certo é que, no dia 26/01/2021, ocorreu o homicídio do nacional FERNANDO DOS SANTOS ARAÚJO. Tratava-se de uma testemunha e sobrevivente do episódio conhecido por “Chacina da Santa Lúcia” ou “Chacina de Pau D’Arco”.

O crime ocorrera no Acampamento Jane e Júlia, localizado na Fazenda Santa Lúcia, município de Pau D’Arco/PA. Certo é que foi acostada aos autos de investigação robusta prova documental e testemunhal no sentido de que quem teria matado o FERNANDO ARAÚJO DOS SANTOS teria sido a pessoa apelidada de “Negão da Lora”. Diante de tal informação a equipe da DECA Redenção diligenciou no sentido de identificar e qualificar o suspeito.

Após inúmeras diligências de campo, chegou-se à qualificação de OZIEL FERREIRA DOS SANTOS. Após buscar pela vida pregressa do mesmo, logo verificou-se que o mesmo possuía uma prisão preventiva em aberto pelo cometimento do crime de homicídio qualificado praticado em desfavor de José Rômulo. Em síntese, o indiciado esfaqueou e cortou o pescoço da vítima, tudo de acordo com os autos da ação penal inscrita sob o nº 0003481-76.2018.8.14.0065 que tramita na Vara Criminal da Comarca de Xinguara. Ressalta-se que a pessoa apelidada de “Negão da Lora” evadiu-se do distrito da culpa e a marcha processual estava suspensa desde o ano de 2019, tudo depois de ter sido citado por edital. Em face da notícia de que ora o indiciado possuía um mandado de prisão em aberto foi deflagrada a operação com o intuito de restabelecer a ordem jurídica, onde como consequência poderia interrogar o suspeito sobre os homicídios do FERNANDO DOS SANTOS ARAÚJO e JOSÉ RÔMULO, bem como pela tentativa de homicídio da pessoa de ELTON RIBEIRO GAMA. Certo é que, após 03 (três) dias de diligências, o agora preso preventivo foi encontrado homiziado numa zona rural pertencente a cidade de Água Azul do Norte.

No momento da prisão, o indiciado fora encontrado portando arma de fogo adulterada, onde foi dada voz de prisão pelo porte ilegal de arma de fogo equiparada a de uso restrito (artigo 16, §1º, inciso II, Lei 10.826/2003). A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante delito e representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que fora deferido pelo MM. Juízo da Comarca de Xinguara. Assim, atualmente recaem sobre o indiciado OZIEL FERREIRA DOS SANTOS duas prisões preventivas. Certo é que o indiciado responde por dois homicídios consumados, vale dizer, do José Rômulo e do Fernando dos Santos Araújo, um homicídio tentado contra Elton Ribeiro Gama, apelidado de “Tarzan” ou “Eltin” e por porte ilegal de arma de fogo. No ano de 2018 o indiciado matou, na localidade conhecida por Belo Horizonte (Água Azul do Norte), a pessoa de José Rômulo e posteriormente fugiu para a localidade conhecida por Guarantã, próximo a fazenda Santa Lúcia. Já na Fazenda Santa Lúcia, em 26/01/2021 matou o FERNANDO DOS SANTOS ARAÚJO e no dia 27/08/2021 tentou matar o ELTON RIBEIRO GAMA, sendo que depois do crime fugiu para a localidade conhecida por Araguaxin, onde foi preso pela Polícia Civil.

(Com informações: Charles The Black)