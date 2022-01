Redenção: Ministério Público e Vigilância Sanitária concordam com retorno das aulas 100% presenciais

O Ministério Público Estadual (MPE), a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC), se reuniram de forma virtual nesta quarta-feira (12), para debater o retorno de todas as atividades escolares totalmente presenciais na Rede Pública Municipal a partir do próximo dia 24. A retomada obedecerá todos os protocolos sanitários para a segurança dos alunos, funcionários e professores.

O retorno dos estudantes à sala de aula foi defendido pelo secretário municipal de Educação, Prof. Vanderly Moreira, que se baseou nos dados apresentados pelo Plano de Ação de volta às aulas presenciais elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. “Os dados nos mostram que, entre 20 de setembro e 17 de dezembro de 2021, período em que aconteceram as aulas presenciais nas escolas da rede municipal de Redenção, o número de alunos que foram infectados com a covid-19, foi de 18 estudantes, o que representa 0,11% no raio de 15.027 alunos que estudaram na rede municipal no período”, afirmou o secretário.

Após ouvir a explanação do secretário de Educação, o promotor de Justiça Leonardo Caldas, representante do Ministério Público na reunião, também foi favorável à proposta. Além do promotor, a coordenadora da Vigilância Sanitária, Fanny Kelly, também concordou com o retorno das aulas 100% presenciais em Redenção.

(Com informações: Ascom – Secretaria de Educação – Redenção/PA).