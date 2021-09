SANTANA DO ARAGUAIA: Homem pediu para namorar com menina de 10 anos e tentou estuprá-la

A Polícia Civil de Santana do Araguaia prendeu um homem que tentava convencer os pais de uma menina de 10 anos de idade a deixar a criança namorar com ele. Diante da negativa da família, o homem não satisfeito tentou estuprar a menina.

De acordo com relatos da polícia, a muito tempo o homem vinha insistindo em ter a relação de namoro, ele teria conversado com os pais para conseguir ter a criança como namorada, o que foi negado. Devido a insistência do homem que não teve seu nome e idade revelada, semana passada a família registrou um boletim de ocorrência relatando os fatos.

FLAGRANTE: Já na tarde da última terça-feira a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia recebeu informações de uma possível tentativa de estupro em uma residência nas invasões do Carajás.

Ao chegar no local os policiais viram que se tratava do mesmo caso e se depararam com os relatos de que o acusado teria tentado entrar pela janela no quarto onde a criança estava, mas ela gritou e o homem fugiu. Após realizar buscas a polícia o encontrou e efetuou sua prisão em flagrante.

A criança foi ouvida pelo Delegado de Polícia e por um psicólogo, em sala especial na Delegacia, e relatou todo o ocorrido, detalhadamente. O investigado também confessou todos os fatos, mas defendeu-se dizendo que era a própria criança, de 10 anos, que ficava insistindo e “provocando” ele.

O Delegado representou pela sua prisão preventiva enquanto perdurar o processo. O pedido foi aceito pela Justiça e o preso já foi encaminhado para o presídio de Redenção. (Lourivan Gomes – com informações da Polícia Civil)