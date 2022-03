Santana do Araguaia: Homem é preso após desembarcar de ônibus com droga

Um homem foi preso após desembarcar de um ônibus de uma empresa particular com um carregamento de aproximadamente 500 gramas de crack. O suspeito já estava no radar das equipes policiais e quando ele desembarcou na segunda-feira, 7, no Terminal Rodoviário de Santana do Araguaia, região sul do Estado, foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar e acabou preso em flagrante, com a droga escondida em uma mochila.

Conforme a Polícia Militar, uma guarnição realizava diligências em busca dos autores de um esfaqueamento e baleamento, quando foi informada pelo delegado Diego Máximo, da Delegacia de Polícia de Santana do Araguaia, que estaria chegando na cidade um carregamento de entorpecentes vindo de ônibus, do Tocantins. Diante das informações, foi solicitado apoio de outra guarnição, que se deslocou até o Terminal Rodoviário no intuito de apreender a carga.

Nas proximidades da rodoviária os policiais suspeitaram de um cidadão na garupa de um mototaxista, com as características informadas e que aparentemente acabara de chegar de viagem. O suspeito, identificado como Elielson Alves da Silva, 49 anos, foi abordado e na mochila dele foi encontrada uma barra de crack, pesando cerca de 500 gramas. Ele informou que vinha de Paraíso-TO e que havia sido contratado por outro homem para buscar a “encomenda”.

O suspeito, que recebeu voz de prisão, delatou o destinatário e onde seria entregue a droga. Os policiais foram até o endereço informado, mas o outro suspeito já havia fugido, porém, a companheira dele estava na casa e autorizou a entrada dos policiais. Na residência foram encontradas uma balança de precisão, rolos de papel filme e um recipiente com vestígios de processamento de maconha, indicando que o local funcionava como um ponto de venda de drogas.

Fonte: Correio de Carajás